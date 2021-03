Da Milano: "ADL chiama Spalletti che ha dato l'ok per rifare grande il Napoli"

Luciano Spalletti si prepara a tornare in pista in estate, quando scadrà il suo contratto con l'Inter. Dalla Russia lo corteggia lo Spartak Mosca e alcuni club stranieri hanno chiesto informazioni. Occhio però all'Italia: il Napoli - riportano i colleghi di Fcinternews - ha sondato il terreno. Una sfida quella azzurra che stuzzica il carattere tenace e ambizioso di Spalletti. Rifare grande il Napoli e riportarlo in Champions dopo due anni di delusioni: Aurelio De Laurentiis ci pensa e il tecnico di Certaldo ha dato la sua disponibilità per la prossima stagione