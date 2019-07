Da Milano: "ADL ha contattato Wanda Nara! Icardi accetterebbe Napoli ma preferisce la Juve, la situazione"

Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi. Lo scrive il portale nerazzurro “Fcinternews” secondo cui “l’interesse degli azzurri nei confronti del centravanti argentino è tutt'ora reale”. I portale che segue le vicende di casa nerazzurra spiega: “La Juventus su di lui lavora da tempo e ha già trovato l'accordo per un quinquennale da 8 milioni netti a stagione ed è in attesa che il club milanese accetti un'offerta al ribasso. A sventare la strategia bianconera però potrebbe essere proprio il Napoli, che attraverso DeLa ha contattato sia l'entourage di Icardi sia la stessa Wanda, manifestando nuovamente l'interesse a portare il giocatore classe '93 all'ombra del Vesuvio. Non si è parlato di cifre, anche se è possibile che gli azzurri pareggino la proposta bianconera. Il principale ostacolo in casa Napoli è la necessità di far posto a Icardi in rosa, ergo realizzare una cessione nel reparto offensivo. E l'indiziato numero uno in quest'ottica è Lorenzo Insigne, che garantirebbe anche un'entrata importante. Il borsino della corsa a Maurito oggi vede sempre in vantaggio la Juventus, soluzione più gradita alla famiglia Icardi. Ma in caso di mancato approdo a Torino, un trasferimento a Napoli non sarebbe affatto disdegnato: territorio italiano, piazza importante, squadra ambiziosa e possibilità di giocare la Champions League. Insomma, se i bianconeri restano ancora (nettamente) avanti, i partenopei hanno recuperato il terreno e pur rimanendo un piano B hanno il gradimento sia dell'Inter (che preferirebbe questa soluzione a quella politicamente infelice che porta alla Juve) sia degli Icarders”.