Da Milano: "ADL ha ottenuto il sì di Wanda Nara! Ma Icardi non apre ancora al Napoli"

Dai colleghi di Calciomercato.com arrivano novità importanti su Mauro Icardi e l’interesse del Napoli nei confronti dell’argentino: “Nelle ultime 24 ore altri contatti, altre telefonate, Aurelio De Laurentiis che prova a persuadere Wanda Nara: ad esser sinceri, il patron azzurro è anche riuscito ad ottenere l’ok della moglie-agente. Il nodo resta sempre legato ad Icardi e alle sue resistenze, con la Juve che resta sullo sfondo, pronta all’affondo se dovesse liberare due caselle in attacco. L’argentino, al momento, si barrica dietro la nuova maglia numero 7 e continua a sostenere di voler restare all’Inter. Una cessione, in questo momento, viene vissuta da Icardi quasi come un favore alla dirigenza che lo ha messo ai margini della squadra che vorrebbe ancora trascinare. Llorente non attenderà il Napoli ancora per molto, il Napoli aspetterà Icardi ancora per poco. Nelle prossime ore ci saranno altri contatti, telefonici e non solo. De Laurentiis continua a provarci, Giuntoli e Ancelotti insistono. Altri confronti sono previsti, febbrili, per cercare di convincere l’argentino".