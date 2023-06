Da Milano - ADL vuole Beto: c'è l'offerta, ma l'Udinese chiede 10mln in più

Beto è uno dei nomi che il Napoli starebbe attenzionando in vista della prossima stagione.

Beto è uno dei nomi che il Napoli starebbe attenzionando in vista della prossima stagione. E, secondo Calciomercato.com, sarebbe stati mossi passi concreti nell'operazione: "Nei giorni scorsi scorsi De Laurentiis ha presentato un’offerta verbale alla famiglia Pozzo di 25 milioni di euro per Beto che non è stata accettata. L’Udinese, forte del pressing messo in atto dall’Everton, vuole 35 milioni di euro per il proprio numero 9. Le parti si aggiorneranno a breve per provare a trovare un accordo":