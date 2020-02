Da Milano - ADL vuole inserire clausola alta per Zielinski: rinnovo in stand-by

Ancora non è arrivata la fumata bianca per il rinnovo del centrocampista azzurro Piotr Zielinski. Il polacco è sempre più al centro del progetto Napoli, ma nonostante se ne parli da tanto, ancora non si è arrivato ad un accordo per prolungare il contratto.

LE CIFRE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l’ultima offerta degli azzurri è per un contratto fino al 2024, con annesso adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 1,1 milioni a stagione. Nella proposta di rinnovo è però inclusa, su specifica richiesta del presidente De Laurentiis, una clausola rescissoria molto alta, da 80-85 milioni di euro. Troppo, secondo Zielinski. E allora Giuntoli continua a trattare con Bartlomiej Bolak, l’agente del classe ’94: situazione in stand-by, ma il Napoli vuole blindare il "campione" di Gattuso