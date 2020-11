Da Milano: "Agente di Meret voleva il prestito, ADL vuole tenerlo"

“Per Alex Meret sarebbe il caso di andare in prestito per trovare continuità? Non lo dico io, lui vorrebbe giocare con continuità". Scrive così Stefano Agresti sul portale Calciomercato.com, in un pezzo che cerca di fare il punto sul portiere del Napoli: "L’agente ha presentato la situazione anche nello scorso mercato estivo. All’epoca non si è arrivati ad un accordo. Il giocatore non vorrebbe andare in prestito, ma vuole sicuramente giocare, a questo punto anche altrove. Il Napoli ha la forte volontà di tenerlo. De Laurentiis vuole tenerlo, nonostante nelle scelte di Gattuso venga dietro Ospina. L’aspetto più complicato di questa situazione sta nel convincere il presidente del Napoli. Da ora a gennaio c’è tanta strada, potrebbe succedere tutto”.