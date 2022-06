Da Milano - Agente di Politano ha incontrato il Valencia di Gattuso: si lavora per la chiusura

Il Valencia di Rino Gattuso vuole Matteo Politano. Entra nel vivo la trattativa per portare l'esterno del Napoli alla corte degli spagnoli, con l'esperto di mercato Niccolò Schira che racconta di un incontro avvenuto tra l'agente del calciatore e la dirigenza iberica: "Incontro a Marbella lo scorso fine settimana tra Valencia e l'agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi. Gattuso vuole l'esterno italiano, trattative in corso per cercare di raggiungere un accordo". si legge su Twitter.

