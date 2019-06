Da Milano - Albiol-Villarreal, lo spagnolo prende tempo: possibile attenda la proposta del Valencia

Il destino di Raul Albiol è tutto da definire. Dopo le parole di oggi del presidente De Laurentiis, sembra pronto l'addio del difensore spagnolo che, però, al momento prende tempo dopo la proposta del Villarreal, come riportato dal portale calciomercato.it: "Albiol, da parte sua, vuole ancora un po’ di tempo per riflettere: è possibile che attenda una chiamata dal suo Valencia (che difficilmente arriverà), o che sia nuovamente tentato dal vivere un’ultima stagione in azzurro, annata che si preannuncia scoppiettante visti i colpi a cui sta lavorando la società".