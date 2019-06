Da Milano: "Albiol-Villarreal, non è ancora fatta. Lo spagnolo sta riflettendo..."

Raul Albiol è pronto a tornare in Spagna al Villarreal. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, manca ancora un passo per salutare definitivamente il difensore centrale, che ha vestito la casacca partenopea in 234 occasioni: Albiol in queste ore sta valutando col suo entourage la proposta del ‘Submarino Amarillo’ che gli offre un triennale nonostante i suoi (quasi) 34 anni.

Le possibilità di salutarsi sono alte, ma lo erano anche un anno fa, quando la sua cessione sembrava cosa fatta e, alla fine, arrivò il rinnovo col club azzurro. L’ex madridista può liberarsi pagando una clausola rescissoria di quattro milioni, figlia di un accordo con la società nato per favorire proprio un eventuale ritorno a casa a partire da quest’anno. L’ipotesi ripensamento, visto il grande rapporto con club, tecnico, tifosi e città, va sempre tenuta in conto, ma stavolta la voglia di tornare in Spagna, a due passi da Villamarxant, sembra stia per prendere il sopravvento.