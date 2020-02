Da Milano - Allan fuori dai piani del Napoli: l'Inter pronta a tornare alla carica

Il futuro di Allan sembra sempre più lontano da Napoli. Continuano i rumors sul brasiliano: l'ipotesi di uno scambio con Matias Vecino è sorta e tramontata nel giro di poche ore negli ultimi giorni del mercato di gennaio, ma l'Inter non ha rinunciato all'idea di portare Allan in nerazzurro. Il brasiliano sembra ormai fuori dai piani del Napoli e Gattuso non lo ha convocato per la partita col Cagliari perché non soddisfatto di come si allenava. Conte lo apprezza moltissimo e, secondo Calciomercato.com, potrebbe tornare alla carica in estate, approfittando anche di un valore di mercato inevitabilmente destinato ad abbassarsi.