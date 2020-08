Da Milano - Allan, l’Everton spinge: contatti in corso col Napoli. Ecco la richiesta di ADL

"L'Everton sta spingendo per far firmare Allan. Colloqui in corso col Napoli che chiede 40 milioni per cederlo". Questa l'indiscrezione lanciata dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, con un messaggio su Twitter, riguardo il futuro del centrocampista azzurro per cui si prospetta un futuro in Premier League.

#Everton are pushing to sign #Allan: talks ongoing with #Napoli, which ask €40M to sell him. #Toffees are also in talks for #Southampton's midfielder Pierre-Emile #Hojbjerg, but he has made it clear to #EFC on more than one occasion that he prefers to join #Tottenham. #transfers