Da Milano - Altro candidato per la porta: al Napoli piace tanto Carnesecchi

Il Napoli continua a cercare un altro portiere da affiancare ad Alex Meret.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua a cercare un altro portiere da affiancare ad Alex Meret. Un nome nuovo viene accostato ai pali azzurri, a riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Al Napoli piace tanto sia per il presente che per il futuro Marco Carnesecchi dell'Atalanta per la porta".