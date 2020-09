Da Milano - Alzata a 2,2 l'offerta per il rinnovo di Maksimovic, l'agente chiede di più: la situazione

Dalla possibile cessione al rinnovo per Nikola Maksimovic. Lo scrive il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che con questo post su Twitter annuncia: "Passi avanti per il rinnovo di Nikola Maksimovic con il Napoli: il club azzurro ha alzato a €2,2M la proposta di stipendio per prolungare il contratto. Ramadani chiede ancora di più per il suo assistito, ma parti in avvicinamento"