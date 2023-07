Da Milano - Ambrosino-Catanzaro, è fatta! Visite mediche in corso

Affare fatto! Giuseppe Ambrosino si trasferisce dal Napoli al Catanzaro in prestito.

© foto di www.imagephotoagency.it

Affare fatto! Giuseppe Ambrosino si trasferisce dal Napoli al Catanzaro in prestito. Visite mediche in corso. Firma prevista per domani. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.