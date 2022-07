Da Milano - Ambrosino richiesto da una squadra di B: la formula è il prestito

L'attaccante classe 2003, che sta svolgendo con la prima squadra la prima parte ritiro, potrebbe giocare tra i professionisti dopo l'ottima stagione in Primavera.

Giuseppe Ambrosino ha segnato al suo esordio in maglia azzurra nel primo test amichevole del Napoli a Dimaro. L'attaccante classe 2003, che sta svolgendo con la prima squadra la prima parte ritiro, potrebbe giocare tra i professionisti dopo l'ottima stagione in Primavera. Probabilmente il Napoli lo girerà in prestito per dargli modo di giocare e crescere, a tal proposito il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "La SPAL ha chiesto al Napoli il prestito del gioiellino Giuseppe Ambrosino". Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri De Laurentiis ha incontrato il presidente degli spallini, con il quale è stato ritratto in un momento di svago.