Da Milano - Ambrosino vicino ad un nuovo prestito in B: l'attaccante ha già dato la sua disponibilità

Una stagione al Catanzaro per il talento del Napoli Giuseppe Ambrosino. È questa l'ultima voce di mercato diffusa da Nicolò Schira, esperto di mercato, che su Twitter scrive così sul futuro dell'attaccante: "Giuseppe Ambrosino si avvicina al Catanzaro in prestito dal Napoli. L'attaccante ha già dato la sua disponibilità al passaggio in giallorosso".

Giuseppe #Ambrosino is getting closer to #Catanzaro from #Napoli on loan. The striker has already given his availability to join Giallorossi. #transfers