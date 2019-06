Da Milano: Ancelotti tranquillo su Koulibaly, clausola inavvicinabile ed è valida solo per l'estero

"Se non c'è Kalidou, non torno neppure dal Canada”, è la battuta di Carlo Ancelotti alle ipotesi di cessione di Koulibaly paventate nelle ultime ore e riferita ai collaboratori più stretti, secondo i colleghi di Calciomercato.com. Una battuta perché al momento non c'è nulla da temere. A dispetto di quanto si vociferava, la clausola è valida da questa stagione, solo per l'estero, ed ammonta a 150 milioni. Gli interessi non mancano: Manchester City, Liverpool e United hanno fatto più di un sondaggio ma nessuno arriva ai 150 milioni necessari e neanche riesce ad avvicinarsi.