Da Milano - Anguissa, il Napoli vuole uno sconto: ad aprile incontro col Fullham

Il riscatto del prestito di Frank Zambo Anguissa tiene banco in casa Napoli. Le ultime le riferisce su Twitter il giornalista Nicolò Schira: "Napoli sta lavorando per firmare Zambo Anguissa a tempo indeterminato dal Fulham in estate. Il Napoli ha la possibilità di acquistare per 15 milioni di euro, ma vorrebbe avere uno sconto sul prezzo. Previsto un incontro ad aprile per cercare di chiudere l'accordo".

#Napoli are working to sign Zambo #Anguissa on a permanent deal from #Fulham in summer. Napoli have the option to buy for €15M, but they would like to have a discount on the price. Expected a meeting in April to try to close the agreement. #transfers #FFC