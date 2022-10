Da Milano - Anguissa-Napoli, trattativa avanzata per il rinnovo: cifre e dettagli dell'accordo

Il Napoli è in trattativa avanzata per estendere il contratto di Frank Zambo Anguissa fino al 2027 con un aumento dello stipendio a 2.7 milioni di euro all’anno + bonus. Lo fa sapere sul proprio account Twitter il giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira.

#Napoli are in advanced talks to extend Frank Zambo #Anguissa's contract until 2027 with an increase in salary to €2,7M/year + bonuses. #transfers