Da Milano annunciano: "Contatti in corso Napoli-Chelsea, si cerca accordo per Emerson"

Emerson Palmieri è il primo obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira fa sapere che sono in corso contatti tra le due società, il Napoli e il Chelsea, per raggiungere l'accordo definitivo per il trasferimento del terzino italo-brasiliano all'ombra del Vesuvio.