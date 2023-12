Da Milano annunciano: è fatta per il prestito di Zanoli al Genoa

Con l'addio di Zanoli il Napoli interverrà sul mercato per un vice-Di Lorenzo.

E' fatta per Alessandro Zanoli al Genoa. Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira, è definita l'operazione che porterà il terzino del Napoli di nuovo in prestito a Genova, stavolta sponda rossoblù dopo i 6 mesi alla Sampdoria della scorsa stagione. Con l'addio di Zanoli il Napoli interverrà sul mercato per un vice-Di Lorenzo.