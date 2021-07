Da Milano - Atalanta-Boga, colloqui in corso: è la prima scelta di Gasperini

Jeremie Boga sembra destinato a lasciare il Sassuolo in questa sessione di mercato. Ci sono dei colloqui in corso tra Atalanta e il giocatore, che è la prima scelta di Gasperini come ala. Il suo contratto con il Sassuolo scade nel 2022 e potrebbe partire quest'estate. Il club neroverde chiede l'ex Chelsea 20 milioni di euro. A riportarlo è il giornalista Nicolò Schira su Twitter.

Talks in progress between #Atalanta and Jeremie #Boga, who is the first choice of #Gasperini as winger. His contract with #Sassuolo (ask €20M) expires in 2022 and he could leave this summer. #transfers https://t.co/enMF7fvYQV