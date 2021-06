Da Milano - Atalanta, offerta non soddisfacente per Koopmeiners: il Napoli monitora la situazione

Il Napoli segue da mesi il centrocampista olandese Koopmeiners. Su di lui, c’è da vincere la concorrenza di parecchi club, anche italiani, come Roma e soprattutto Atalanta. Secondo la redazione di Calciomercato.it, ci sono ancora delle distanze da colmare nella trattativa tra gli olandesi e il club bergamasco. Infatti, l’Atalanta ha offerto all’Az Alkmaar 15/16 milioni per Koopmeiners, offerta non ancora ritenuta soddisfacente. Distanza anche con il calciatore che chiede 2 milioni contro l'uno proposto dal club bergamasco. Distanze non incolmabili. Il Napoli, intanto, continua a monitorare la situazione.