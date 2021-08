Da Milano - Atalanta su Amrabat, ma Fiorentina è irritata con Percassi per l'affare Zappacosta

Nicolò Schira scrive sui social parlando del futuro di Amrabat: "L’Atalanta pronta a tornare alla carica per Sofyan Amrabat: i nerazzurri hanno l’accordo con gli agenti del mediano, ma non ancora con la Fiorentina che è irritata con Percassi per lo sgarbo Zappacosta. Intermediari al lavoro per la pace e definire l’operazione".