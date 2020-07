Da Milano - Avviati contatti per il rinnovo di Elmas: avrà prolungamento e aumento stipendio

Tempo di rinnovi di contratto per il Napoli, succederà anche per Eljif Elmas. Il giornalista Nicolò Schira scrive: "Avviati i contatti tra il Napoli e i rappresentanti di Eljif Elmas per il prolungamento del contratto fino al 2025. Per il centrocampista macedone pronto anche l’adeguamento del contratto".

