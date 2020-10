Da Milano - Bakayoko attende il Milan, ma c'è stato un sondaggio anche del Napoli

Non mancano i sondaggi di altre squadre per il francese, che resta in uscita dal Chelsea

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Tièmouè Bakayoko continua ad aspettare il Milan. Intanto - riferisce il giornalista ed esperto di mercato Niccolà Schira sui suoi canali social - non mancano i sondaggi di altre squadre per il francese, che resta in uscita dal Chelsea. Ultimo club a chiedere informazioni all’entourage del francese (dopo Crystal Palace, PSG, Galatasaray e Betis) è stato il Napoli