Da Milano: "Bakayoko può tornare a vestire la maglia rossonera"

L'editoriale di MilanNews di oggi si sofferma su alcune strategie di mercato del Milan, e sulla necessità di prendere un top player per sostituire Hakan Calhanoglu, ex numero 10 andato via a scadenza di contratto. Ecco un estratto.

"Nell’attesa che maturi qualcosa dalle parti di Londra (Chelsea), e cioè Bakayoko, la decisione giustissima di Pioli è quella di tenere Pobega e non lasciarlo partire nuovamente anche se con l’elastico, per valutarne lo spessore. Nello Spezia, il ragazzo ha fatto benissimo il girone d’andata, meno quello di ritorno, schierato spesso in panchina. Resta da capire i motivi. Ma il nodo di fondo è il sostituto di Calhanoglu. E qui sarà bene ripetere un avvertimento: nonostante le voci insistenti su Isco e Coutinho, questo tipo di profilo non è adatto perché c’è già Diaz. Quello che serve è un “tuttocampista” alla Luis Alberto per intendersi che è tornato ad allenarsi con la Lazio dopo aver saltato i primi giorni di ritiro. Questo comportamento solitamente non si risolve con una pacca sulla spalla oppure -come ha detto Sarri- con una multa e le scuse ai compagni. Lotito è persona imprevedibile e magari potrebbe essere anche tentato di fare un dispetto a Simone Inzaghi. Naturalmente per un acquisto impegnativo sul piano finanziario, ci sarebbe bisogno di una cessione altrettanto importante. L’unico indiziato, al momento, è Leao".