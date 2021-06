Da Milano - Basic-Lazio, c’è distanza tra domanda e offerta: la richiesta del Bordeaux

Toma Basic, centrocampista croato seguito con forza dal Napoli, è nel mirino anche della Lazio. La società biancoceleste, nelle ultime ore, pare abbia superato il Napoli. Tuttavia, la trattativa non è ancora chiusa. A riferire le ultime sulla trattativa è il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, che su Twitter scrive: “La Lazio è in trattativa con il Bordeaux per il centrocampista Toma Basic. Offerto contratto fino al 2025 (1,4 milioni di euro/anno). I Girondins chiedono 10 milioni di euro per venderlo. La Lazio ha offerto 6 milioni di euro + bonus come prima offerta”.

#Lazio are in talks with #Bordeaux for the midfielder Toma #Basic. Offered a contract until 2025 (€1,4M/year). #Girondins ask €10M to sell him. Lazio have offered €6M + bonuses as first bid. #transfers