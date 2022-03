Da Milano - Belotti possibile acquisto se parte Petagna, ma occhio al Torino: le ultime

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Belotti? Vediamo se il Napoli ci pensa, in questi ultimi giorni sono tornati segnali di dialogo col Torino. C'è la possibilità che in extremis rimanga, altrimenti il Napoli è una delle squadre interessate, magari come alternativa a Petagna che potrebbe andare via".