Da Milano - Berardi per il post-Insigne, ma spunta l'alternativa: è un 2001 del Bruges

Chi prenderà il posto di Lorenzo Insigne il prossimo anno? Secondo Calciomercato.com, il primo nome sulla lista di Giuntoli è Domenico Berardi, ma il Sassuolo spara altissimo. Per questo motivo - si legge - si pensa anche al classe 2001 del Bruges Charles De Ketelaere, voglioso di fare il grande salto in una big d'Europa, in particolare in un club di Serie A.