Da Milano - Bereszynski subito, il resto dell'affare tra una settimana: si farà anche Zanoli-Contini

TuttoNapoli.net

Presto, entro domenica, Bartosz Beresztynski dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. E, con lui, subito dopo anche Nikita Contini farà ritorno alla base, in azzurro, dopo sei mesi di prestito alla Sampdoria. Calciomercato.com specifica che il portiere classe '96 rientrerà solo dopo che Alessandro Zanoli avrà rinnovato il suo contratto col Napoli per fare il percorso opposto, trasferendosi a Genova, sempre in prestito.