Da Milano - Bereszynski, visite mediche imminenti: sarà a disposizione già per Napoli-Samp

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prepara ad accogliere Bartosz Bereszynski. Il terzino destro, in arrivo dalla Sampdoria, presto sosterrà le visite mediche e, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, riuscirà anche a fare a tempo per essere a disposizione di Luciano Spalletti proprio per la sfida ai blucerchiati.