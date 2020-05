Da Milano: Boga, c’è il Napoli. Il Sassuolo spara alto e la Juve segue la situazione

Il Napoli continua a seguire Jeremie Boga, uno dei principali obiettivi per l'attacco in vista della prossima stagione. La redazione di Goal.com fa sapere che è già stata proposta al Sassuolo una cifra vicina ai 20 milioni con 1,5 milioni di euro al calciatore a stagione, ma servirà di più per convincere i neroverdi, che chiedono almeno 30 milioni. Sullo sfondo, oltre a diversi club inglesi, c'è anche la Juventus, che sta seguendo gli sviluppi di questa trattativa.