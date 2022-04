Da Milano - Broja visionato dal Napoli: albanese tra le punte monitorate per l’estate, i dettagli

Il Napoli ha visionato due volte dal vivo nelle ultime settimane Armando Broja, attaccante del Chelsea in prestito al Southampton

Il Napoli ha visionato due volte dal vivo nelle ultime settimane Armando Broja, attaccante del Chelsea in prestito al Southampton. Al momento non ci sono trattative, ma è tra gli attaccanti monitorati in vista del mercato estivo. Molto dipenderà dalle strategie del Chelsea proprietario del cartellino della punta albanese esplosa nel Southampton. A riportarlo sul suo sito è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale.