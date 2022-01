Da Milano - Bruciati Milan e Lazio per Tuanzebe: Napoli non ha dato margini alla concorrenza

Alla fine l'ha spuntata il Napoli. Axel Tuanzebe si trasferirà alle pendici del Vesuvio, in prestito dal Manchester United, e non al Milan o alla Lazio, gli altri due club che avevano provato a tesserarlo. Il club azzurro, stando a quanto riferito da Calciomercato.it, è stato rapido, diretto, non ha lasciato margine alla concorrenza. E si è assicurata il difensore inglese per 500 mila euro (per il prestito) più altri 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibile. Dovrebbe trattarsi di prestito secco - si legge -, per il riscatto poi si vedrà.