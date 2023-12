Da Milano - C'è anche il Napoli su Zirkzee: il gioiello del Bologna ha una clausola, i dettagli

L'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro a partire da luglio 2024. I rossoblù lo ritengono incedibile a gennaio. Molti club lo stanno già monitorando per la prossima stagione come Juventus, Aston Villa, Milan, Napoli e West Ham. A riferirlo su Twitter, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

#Bologna’s striker Joshua #Zirkzee has a release clause of €40M from July 2024. Rossoblù consider him non-transferable in January. Many clubs are already monitoring him for the next season as #Juventus, #AstonVilla, #ACMilan, #Napoli and #WestHam. #transfers