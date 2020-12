Da Milano - Cagliari molto attivo sul mercato: oltre a Nainggolan asse con la Juve

Il Cagliari, prossimo avversario del Napoli alla ripresa del campionato, prova a rinforzarsi nella finestra di mercato di gennaio. A riportare su Twitter gli ultimi movimenti del club sardo è il giornalista Nicolò Schira: "Cagliari molto attivo sul mercato: Giulini sempre al lavoro per il ritorno di Radja Nainggolan dall’Inter. Asse con la Juventus per Bryan Reynolds: i bianconeri lo prenderebbero subito ma lo lascerebbero fino a giugno in prestito ai sardi".

