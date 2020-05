Da Milano - Callejon, l'addio non è certo: parti non escludono nuovi contatti per il rinnovo

José Maria Callejon e il Napoli, una storia giunta al capolinea? Non è ancora detto, secondo Calciomercato.it. Gli ultimi contatti con De Laurentiis per il rinnovo risalgono allo scorso dicembre e all'epoca dall'entourage dello spagnolo fu detto che la volontà era quella di proseguire in azzurro. Ad oggi - si legge - l'addio è probabile, ma non certo. Le parti non escludono di riparlarsi nelle prossime settimane. Sulle tracce dell'ex Real Madrid ci sono Valencia e Siviglia, che però non hanno raggiunto nessun accordo.