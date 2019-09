Da Milano: "Castrovilli incanta con la Fiorentina, ma fu a un passo da Napoli e Juve"

In quest'avvio di campionato Gaetano Castrovilli s'è già candidato a potenziale rivelazione dell'anno. Il centrocampista della Fiorentina sta facendo tanto bene, Montella addirittura l'ha paragonato ad Antognoni, ma qualche tempo fa sarebbe potuto diventare un giocatore di Juventus o Napoli, come riferito da Calciomercato.com. Ai tempi della Primavera del Bari, infatti, gli scout azzurri e bianconeri seguirono il giocatore, ma non se ne fece nulla.