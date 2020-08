Da Milano: "Cavani e Everton sempre più vicini al Benfica"

Edinson Cavani e Everton Soares, l'ex bomber azzurro e l'esterno del Gremio seguito anche dal Napoli, si avvicinano sempre più al Benfica. Arrivano conferme sull'operazione in entrata che sta per effettuare il club lusitano, a riportare la notizia su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Per il Matador è pronto un contratto triennale, mentre l'esterno brasiliano firmerà fino al 2025".

Edinson #Cavani and #EvertonSoares are getting closer to closer to #Benfica. For El Matador is ready 3-year contract, while the brazilian winger will sign until 2025. All confirmed! #transfers

