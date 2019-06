Da Milano - Ceballos incanta, il Real non lo vuole: Ancelotti ci pensa

Il Napoli sulle tracce di Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid, autore di un gol pazzesco nella sfida tra Spagna ed Italia Under21, sarebbe sulla lista di Carlo Ancelotti. Lo scrive il portale calciomercato.com, che cerca di fare il punto sul futuro del classe '96: "Zidane non lo vuole, lo ha lasciato spesso e volentieri fuori dai convocati. "Venghino, signori venghino", pensa Florentino Perez, che aspetta l'offerta giusta. In Italia ci ha pensato il Milan in passato. Dovrebbe farlo per il futuro: per il calcio di Giampaolo sarebbe perfetto. Come per quello di Sarri, come per quello di Ancelotti: tecnica, inserimenti, gol. Chi lo prende, fa un affare. Il Tottenham ci sta pensando: c'è bisogno di forze fresche in mezzo al campo, e con un Eriksen in uscita può esserci un Dani Ceballos in entrata. Ma anche il Napoli, che nel suo allenatore un grande estimatore del classe '96. Che ha fatto vedere una certa intesa con il napoletano Fabian Ruiz. Prezzo? Non meno di 30 milioni di euro. Pochi, se fa quello che si è visto a Bologna. "Non voglio passare un altro anno in panchina" le sue parole al termine della stagione. E, del resto, come si fa a tenerlo fuori?"