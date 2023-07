Da Milano - Che colpo Caprile: già chiara la strategia in vista del futuro

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato: ”Il Napoli si è mosso in maniera perfetta. Prende Caprile – uno dei tre migliori emergenti tra i pali del nostro calcio – senza pagarlo una follia, lo manda ad Empoli, una piazza che ha sempre valorizzato i giovani. Se Caprile farà bene gli azzurri potranno avvalersi di un portiere di sicuro valore già nella prossima stagione. Inoltre, il club può già contare su Gollini e su Meret, con cui c’è un’opzione di prolungamento che può consentire al Napoli di non perderlo a zero.

Ciò detto, con Alex ci si dovrà sedere in autunno per concordare una soluzione definitiva, con l’entourage che non credo sia disposto ad accettare un’altra soluzione tampone di un solo anno. Si chiederà un rinnovo più in linea con l’usuale tendenza dei tre o quattro anni. Il giocatore, di questi tempi lo scorso anno, non va dimenticato fosse sul piede di partenza. Se, invece, dovesse avere mercato all’estero si potrebbero fare delle valutazioni differenti, considerato che il club può ritenersi coperto da Caprile e Gollini”.