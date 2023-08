Da Milano - Cheddira-Frosinone, operazione stile Caprile: contratto col Napoli fino al 2027

Walid Cheddira al Frosinone, la trattativa è nella fase finale. L'attaccante non arriverà dal Bari, ma dal Napoli che dovrebbe prenderlo dal club pugliese a tempo indeterminato (contratto fino al 2027) e poi darlo in prestito per il prossimo anno ai ciociari. La formula usata è la stessa di quella nella trattativa Caprile-Empoli. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Walid #Cheddira to #Frosinone is at the final stage. He will not arrive from #Bari, but from #Napoli which are set to sign him from Bari on a permanent deal (contract until 2027) and then give him on loan for the next year. The same formula used in Caprile-Empoli deal. #transfers