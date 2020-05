Da Milano - Chelsea in pole per Mertens: per rinnovare col Napoli il belga chiede 2 cose

Continua ad essere un rebus il futuro di Dries Mertens. Il belga era ad un passo dal rinnovo, ma poi c'è stato qualcosa che ha rallentato il prolungamento del contratto. Su 'Ciro' ci sono interessi di tanti club, ma la maglia azzurra resta la priorità.

RINNOVO - Come riferisce il portale Calciomercato.com, per rinnovare Mertens chiede un biennale di 4 milioni più un bonus alla firma anche basso grazie ad una compartecipazione ai diritti d'immagine: il presupposto di tutto questo è la cancellazione delle conseguenze economico-legali (non delle multe) derivanti dall'ammutinamento dello scorso 5 novembre.

LE PRETENDENTI - Il Chelsea continua a insistere, e ad oggi è in pole per accaparrarsi il talento fiammingo a parametro zero, con l'Inter più staccata e il Milan che non può spingere per soddisfare le pretese economiche di Mertens