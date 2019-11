Da Milano chiariscono: "Mertens-Inter, ipotesi remota per gennaio"

Tra le tante cose in casa Napoli tiene banco anche la questione legata al futuro di Dries Mertens. Nella giornata di ieri sono emerse voci sull'Inter e oggi Il Giornale ha chiarito che a giugno potrebbe essere un'idea a parametro zero, ma per gennaio non si tratta di una soluzione: il club meneghino, infatti, non sarebbe disposto a sborsare 20-25 milioni per un calciatore di quasi 33 anni.