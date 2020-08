Da Milano: "City-Koulibaly, si lavora all'ingaggio! Pronto stipendio da 10mln all'anno"

Mentre le due società lavorano all'accordo, l'agente di Koulibaly, Ramadani, lavora già col Manchester City per l'ingaggio da destinare al difensore senegalese. Il giornalista Nicolò Schira fa sapere che sta per essere raggiunto l'accordo sulla base di 10 milioni a stagione fino al 2025, mentre De Laurentiis chiede 80 milioni per liberare il suo difensore.

