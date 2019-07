Da Milano: "Clamoroso Inter, se non arriva offerta giusta Icardi può restare! C'è una scadenza"

Esiste un termine fissato dall'Inter per il futuro di Mauro Icardi. Secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino è in vendita per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Non al di sotto, altrimenti può anche restare. Il sostituto è Lukaku ma il mercato inglese chiude l'8 agosto. Proprio quella è la data fissata per l'addio di Icardi. Anche il Napoli è avvisato.