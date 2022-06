Da Milano - Colloqui in corso per Sirigu al Napoli: può essere il nuovo portiere di riserva

Il Napoli avanza per Salvatore Sirigu. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, ci sono contatti in corso per portare l’estremo difensore al Napoli a parametro zero. Sirigu potrebbe essere il nuovo portiere di riserva degli azzurri.

Talks in progress for Salvatore #Sirigu to #Napoli as a free agent. He could be the new goalkeeper backup. #transfers https://t.co/wgsXJlUsBB