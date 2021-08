Da Milano - Con Lukaku al Chelsea super giro di attaccanti: Torino vigile su Petagna

Romelu Lukaku potrebbe lasciare l'Inter e tornare al Chelsea per una cifra monstre. La partenza del centravanti belga farebbe partire un valzer degli attaccanti in Serie A, a svelare lo scenario su Twitter, è il giornalista Nicolò Schira: "L’eventuale partenza di Lukaku verso il Chelsea potrebbe far scattare un super giro di attaccanti. All’Inter piacciono Zapata e Vlahovic. Partisse il colombiano, l’Atalanta andrebbe su uno tra Belotti (pallino di Gasp) e Abraham (Chelsea), col Torino vigile su Petagna".