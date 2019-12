Da Milano confermano - Domani incontro tra Celta Vigo e Napoli per Lobotka

Il Napoli punta tutto su Stanislav Lobotka. Come riferito dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio tra domani e martedi andrà in scena l'incontro tra le due società per regalare il regista a Gennaro Gattuso. Arrivano conferme anche dal portale calciomercato.it sull'incontro tra Celta Vigo e Napoli, lunedì andrà in scena un incontro tra gli emissari del club azzurro, quelli spagnoli e l’entourage del calciatore, con il quale c’è già un principio d’accordo.

DISTANZA TRA LE PARTI - La distanza tra le parti c’è ancora: gli azzurri partono da un’offerta da 15/18 milioni di euro, i galiziani ne chiedono circa 25 e continuano a far muro. Oggi pomeriggio, alcuni suoi dirigenti hanno fatto sapere alla stampa che non intendono privarsi di un calciatore per loro fondamentale nel bel mezzo di una stagione delicata, in piena lotta salvezza

IL RETROSCENA - Iago Aspas, leader della squadra, si sarebbe mosso in prima persona con i vertici della società per impedire la cessione del compagno.